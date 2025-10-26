Скотленд-Ярд задержал в Лондоне осужденного за сексуальное насилие и пропавшего нелегала

Осужденный нелегальный мигрант из Эфиопии Хадуш Кебату, которого ошибочно выпустили из тюрьмы при подготовке к депортации, задержан в Лондоне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Скотленд-Ярд.

«Кебату был арестован сотрудниками столичной полиции в районе парка Финсбери в Лондоне примерно в 08:30 утра сегодня (11:30 мск - прим.ред.)», – передает британская полиция.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пообещал проконтролировать расследование обстоятельств произошедшего. «Хадуш Кебату был задержан и будет депортирован. Сотрудники полиции среагировали быстро и должным образом, чтобы вернуть его обратно в тюрьму. Мы распорядились провести расследование, чтобы установить, что пошло не так. Мы обязаны гарантировать, что это более не повторится», – написал Стармер в соцсети X.

23 сентября Магистратский суд города Челмсфорд в Англии приговорил Кебата к одному году тюремного заключения за домогательства с применением насилия к 14-летней девочке и женщине. Его должны были передать в полицию для отправки в депортационный центр, однако вместо этого просто отпустили.

Представитель британской политической партии Reform UK Зия Юсуф сравнил ситуацию в стране с сюжетами комик-группы «Монти Пайтон», которая славится своим абсурдистским юмором.

«Похоже, что скатывание Великобритании в стиль 'Монти Пайтона' почти завершено. Речь идет о человеке, который, по словам прохожих, пытался снова попасть в тюрьму после того, как его по ошибке выпустили. Я рад, что его задержали, но это вызывает шок», — заявил Юсуф.

Как сообщается, осужденный около полутора часов стоял около здания тюрьмы. Он несколько раз заходил внутрь и спрашивал сотрудников, что ему делать дальше, получая в ответ, что его освобождают. Водитель, доставлявший товары в тюрьму, сообщил, что Кебату выглядел потерянным и просил совета у прохожих. Как выяснилось, сотрудники тюрьмы ошибочно приняли его за одного из заключенных, подлежащих освобождению, и поэтому отпустили. Кроме того, ему дали 76 фунтов стерлингов (примерно $100) на расходы.