Папа Римский может приехать в Белоруссию

Спецпосланник Папы Римского Льва XIV Клаудио Гуджеротти выразил надежду, что понтифик в будущем сможет приехать в Республику. Об этом сообщает агентство БелТА.

© Газета.Ru

Гуджеротти участвует приехал в Белоруссию на мероприятия по случаю 100-летия Пинской епархии.

«Меня успокаивает возможность смотреть в ваши глаза. Несмотря на все трудности, испытания, вы всегда сохраняете достоинство. И это я хочу сказать Папе. Также передать ему все ваши приветствия и молитвы. Будем надеяться, что в будущем он тоже сможет лично вас увидеть, и увидеть то, что видел я, когда был здесь», — сказал спецпосланник.

Пинская епархия была основана 25 октября 1925 года. Сейчас она является одной из четырех католических епархий в Беларуси и охватывает территорию Брестской и Гомельской областей, пишет агентство.

23 октября Папа Римский Лев XIV и король Великобритании Карл III провели совместную молитву. Глава Римско-католической церкви и верховный правитель Церкви Англии впервые за пять веков молились вместе.