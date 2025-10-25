Пресса США уличила сына Трампа в лоббировании «миниатюрных авианосцев»

Компании, связанные с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим, предлагают Пентагону новый проект морских БПЛА. Это миниатюрные беспилотные авианосцы, напичканные оружием, пишет The New York Times.

Газета пишет, что один из оборонных стартапов — это новый флот «миниатюрных беспилотных авианосцев, напичканных автономными дронами-убийцами, зенитными ракетами и торпедами». Они смогут противостоять практически любому врагу на море.

Стартап продвигают в Пентагоне компании Red Cat и Unusual Machines. Они имеет тесные финансовые связи с сыном президента США, Дональдом Трампом-младшим, отмечет издание.

Сын Трампа может получить значительную прибыль, если амбициозное предприятие увенчается успехом. Так, Unusual Machines предоставила Дональду Трампу-младшему 200 000 акций в конце прошлого года в обмен на его помощь в качестве советника. Сейчас акции стоят около 2,6 млн долларов.

При этом официальные лица в компании отрицают, что сын Трампа лоббировал ее интересы в Министерстве обороны.

После выборов Дональд Трамп-младший помогал отбирать кандидатов на высшие должности в Пентагоне. Он также является важным соратником министра обороны Пита Хегсета, и появляется на мероприятиях вместе с ним.

В недавнем подкасте Дональд Трамп-младший признал, что «стремился найти кого-то, кто готов вкладывать больше денег в дроны».