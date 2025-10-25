В ФРГ около 4 тысяч человек вышли на митинг из-за слов Мерца

В немецком городе Билефельд (федеральная земля Северный Рейн-Вестфалия) около четырех тысяч человек приняли участие в демонстрации после заявлений канцлера ФРГ Фридриха Мерца о проблеме миграции, сообщает газета Bild.

В начале прошлой федеральный канцлер Мерц заявил в Потсдаме, что правительство ФРГ работает над улучшением ситуации в миграционной сфер. Но, по его словам, проблема миграции сохраняется в "облике городов". На дополнительный вопрос, что он имел в виду, политик посоветовал интересующимся обратиться к своим дочерям.

Высказывание канцлера об инокультурном элементе в облике городов вызвало осуждение, многие посчитали его слова «дискриминационными и расистскими».

В Билефельде в пятницу вечером около четырех тысяч демонстрантов протестовали против Мерца в знак несогласия с заявлениями Мерца о городском облике и миграционной политике.