Власти Финляндии призвали к ужесточению давления на Россию после введения нефтяных санкций. Об этом заявила министр иностранных дел страны Элина Валтонен в ходе саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Малайзии.

По словам Валтонен, предпринятые Соединенными Штатами совместно с Европой шаги по усилению санкционного режима являются крайне важными, однако этого недостаточно.

"Нам просто необходимо усилить давление", - подчеркнула она.

Министр отметила, что хотя западные страны, возможно, не в состоянии изменить империалистические цели России, они должны повлиять на ее расчеты. Валтонен обратила внимание на огромные финансовые затраты Москвы на ведение боевых действий, указав, что российская экономика демонстрирует способность выдерживать подобную нагрузку.

В ходе саммита Финляндия подписала основной договор организации, что рассматривается как шаг к укреплению связей с регионом. Ожидается, что в воскресенье к высшим должностным лицам АСЕАН присоединится Дональд Трамп в рамках своей первой региональной поездки с начала президентского срока.

Позднее американский лидер встретится с председателем Китая Си Цзиньпином в Южной Корее, где, среди прочего, обсудит возможности Пекина по оказанию влияния на российское руководство в контексте украинского конфликта.