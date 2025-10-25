Литва возобновила пропуск автотранспорта через границу с Белоруссией

Литва спустя 12 часов возобновила пропуск автомобильного транспорта через границу с Белоруссией, сообщила пресс-служба белорусского Государственного таможенного комитета.

«Литовцы спустя 12 часов открыли автодорожные пункты пропуска «Мядининкай» («Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»)», — говорится в Telegram-канале.

Государственный таможенный комитет Белоруссии назвал подобные действия Литвы ничем не обоснованными и беспрецендентными.

Ранее сообщалось, что после закрытия Литвой двух пунктов пропуска на совместной границе с Белоруссией в электронной очереди зарегистрировано более 1,6 тыс. грузовиков.