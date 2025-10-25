Арестович заявил о расследовании финансовых махинаций Украины со стороны Запада
В рамках давления на Украину Запад заказал аудит выведенных из страны средств, в том числе в криптовалюте в рамках расследования махинаций властей Киева.
Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Роскомнадзором в реестр террористов и экстремистов).
В приложенной видеозаписи он сообщил, что речь идет о финансовом расследовании махинаций украинской власти. Это первая серьезная новость на тему западного аудита коррупции публичного характера, указал политик.
До этого член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит $50 миллионов в банк Саудовской Аравии.
«Судя по всему, Зеленский переводит 50 миллионов долларов в месяц в какой-то саудовский банк — это странно», — сказала Луна.