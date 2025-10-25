Арестович* анонсировал аудит «украинской коррупции» со стороны Запада

В рамках давления на Украину Запад заказал аудит выведенных из страны средств, в том числе в криптовалюте в рамках расследования махинаций властей Киева.

Об этом в своем Telegram-канале написал бывший советник офиса президента Украины Алексей Арестович (включен Роскомнадзором в реестр террористов и экстремистов).

«Это первый серьезный шаг борьбы с коррупцией на Украине со стороны западных партнеров. Начат масштабный аудит людьми, которые имеют большой опыт и возможности в выявлении коррупционных средств», — написал Арестович.

В приложенной видеозаписи он сообщил, что речь идет о финансовом расследовании махинаций украинской власти. Это первая серьезная новость на тему западного аудита коррупции публичного характера, указал политик.

До этого член Палаты представителей США от Республиканской партии Анна Паулина Луна заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ежемесячно переводит $50 миллионов в банк Саудовской Аравии.