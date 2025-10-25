Трамп заявил о желании Путина достичь мира на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил о желании российского лидера Владимира Путина достичь мира на Украине.

Его слова передает РИА Новости.

«Я думаю, что он (Путин — прим. «Ленты.ру») хочет, чтобы это закончилось», — высказался Трамп, говоря об украинском конфликте.

Он также назвал очень сильными антироссийские санкции, введенные Вашингтоном. По мнению американского лидера, новые ограничения будут иметь эффект.

23 октября сообщалось, что США ввели санкции против двух крупных российских нефтяных компаний, в том числе компании «Лукойл». Путин назвал это решение очередной попыткой политического давления на Россию и подчеркнул, что оно не нанесет серьезного ущерба российской экономике.