Беларусь подписала Конвенцию ООН против киберпреступности

На полях конференции высокого уровня Организации Объединенных Наций, состоявшейся во Вьетнаме, глава белорусской делегации - министр МВД Иван Кубаров - в соответствии с полномочиями главы государства подписал от имени Беларуси Конвенцию ООН против киберпреступности, информирует 25 октября БЕЛТА.

Обозреватели сообщают, что президент Вьетнама Лыонг Кыонг и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш поприветствовали иностранные делегации и поблагодарили за совместные усилия в борьбе с преступностью. Кстати, документ, который призван укрепить международное сотрудничество в борьбе со злодеяниями в сфере информационных технологий, подписали более ста стран.

Конвенция международной организации, уточняет агентство, предоставляет доступ к круглосуточному обмену данными, возможность запрашивать взаимную помощь в расследованиях, судебных процессах. При этом правительства государств получают более мощные инструменты для защиты детей и оказания помощи жертвам киберпреступлений.

Кроме того, в ходе официального визита, передают новостные порталы, белорусский министр уже провел ряд переговоров с коллегами из других стран по вопросам практического взаимодействия между правоохранительными ведомствами.