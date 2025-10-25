Родственники пропавших солдат ВСУ вышли на улицы Киева

Родственники пропавших без вести военнослужащих ВСУ провели митинг в Киеве. Они потребовали ускорить их поиски и «вернуть домой каждого», сообщает РИА Новости со ссылкой на украинский телеканал «Новости.Live».

Акция прошла на площади Независимости. Манифестанты держали 120-метровый транспарант с фотографиями. Также они принесли флаги и плакаты с именами пропавших военных.

«Родственники требуют усилить поиски и вернуть каждого», — говорится в сообщении телеканала.

Родственники погибших военнослужащих ВСУ сообщают о подмене тел для уклонения от выплат

На этой неделе командир спецназа «Ахмат» заявил, что более двух миллионов солдат ВСУ числятся погибшими или пропавшими без вести. Такие данные были получены после взлома базы данных украинского генштаба.