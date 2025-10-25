Кличко выступил с обращением из-за ситуации в Киеве
В нескольких районах Киева после ночных взрывов начались серьезные пожары. Горят объекты нежилой застройки. Об этом заявил мэр Виталий Кличко, передает РИА Новости.
В соцсетях Кличко рассказал о последствиях ночных ударов по городским объектам.
«Пожары в Дарницком и Деснянском районах», — написал он.
По его словам, горит нежилая застройка.
Этой ночью в Киеве прозвучали мощные взрывы. Сообщалось, что по левому берегу ударили баллистические ракеты. В соцсетях очевидцы пишут, что прилеты были по ТЭЦ, также «пострадали склады». Перекрыты дороги вблизи станции метро Красный хутор и завода железобетонных изделий им. Ковальской.
В нескольких местах пожары после взрывов продолжаются до сих пор.
