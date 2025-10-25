В Беларуси объявлен национальный субботник

На всей территории Беларуси субботний день, 25 октября, проходит под девизом благоустройства страны, сообщают новостные порталы.

© Российская Газета

Труженики предприятий, государственные чиновники, деятели культуры, молодежь и военнослужащие и пенсионеры заняты приведением в надлежащее состояние объектов и территорий населенных пунктов. Особое внимание будет уделено знаковым объектам историко-культурных ценностей, мемориальным комплексам, местам боевой и воинской славы, захоронению воинов и партизан времен ВОВ. Кроме того, уточняет БЕЛТА, субботник может быть проведен и на рабочих местах.

А из денежных средств, заработанных от проведения традиционного патриотического мероприятия, пятьдесят процентов будут направлены на строительство Национального исторического музея Беларуси и создание его постоянной экспозиции. Еще столько же останутся в распоряжении облисполкомов и столичной мэрии для последующего их направления на конкретные объекты, уточняет агентство.

Обозреватели сообщают, что из средств, заработанных в регионах Синеокой, часть будет направлена, в частности, и на строительство третьей очереди республиканского центра молодежи в Брестской области. А в Гродненской области будет благоустроена территория Свято-Успенского Жировичского монастыря.

В Гомельском регионе решено направить заработанные деньги на реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции "Багратион".

Стало известно, что и на возведение здания хирургического комплекса областной клинической больницы в Минской области будут перечислены средства по итогам национального дня безвозмездного труда.