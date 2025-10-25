Президент Франции Эммануэль Макрон желает продлить конфликт на Украине, об этом говорит его намерение снабдить Киев новым оружием. Так считает лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

Оппозиционный французский политик раскритиковал недавнее заявление Макрона в соцсети X и призвал «прекратить этот чудовищный позор».

«Это поддержание войны и разорение наших вооруженных сил и Франции!» — написал Филиппо.

Он заявил, что Киев не должен получать оружие, деньги и французских солдат.

Макрон анонсировал новые военные поставки Украине от Франции

Накануне Макрон в ходе встречи «коалиции желающих» заявил, что он планирует отправить на Украину зенитные ракеты Aster и истребители Mirage.