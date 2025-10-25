Трамп понадеялся на помощь одной страны для завершения конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на помощь Китая в переговорах с Россией и урегулировании украинского кризиса. Об этом сообщает РИА Новости.

Американский лидер высказался на борту своего президентского лайнера. Он пообщался с журналистами перед пятидневным визитом в страны Азии — Малайзию, Японию и Южную Корею. В четверг Трамп планирует «встретиться лицом к лицу» с председателем КНР Си Цзиньпином в Южной Корее.

«Я бы хотел, чтобы Китай помог с Россией», — сказал Трамп.

По его словам, украинское урегулирование станет одной из тем разговора с китайским лидером.

С властями азиатских стран Трамп надеется заключить соглашения о торговле и критически важных полезных ископаемых, отмечает Reuters.

Трамп заявил, что введенные им против РФ санкции «очень сильные»

Анонимный чиновник США заявил, что с Пекином «американская сторона не намерена обсуждать другие вопросы», кроме торговли Китая, экспортного контроля и закупок российской нефти.