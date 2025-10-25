Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлением о конфликте на Украине приблизил ядерную войну, заявил в соцсетях член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Армандо Мема. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее западные СМИ рассказали, что глава правительства Соединенного Королевства планирует обратиться к союзникам с просьбой направить дальнобойное оружие на Украину, а также снова поднимет вопрос об изъятии суверенных российских активов.

«Стармер хочет дать Украине больше ракет Storm Shadow и просит других европейских союзников также предоставить больше ракет большой дальности. Я не могу найти слов, чтобы описать, насколько безрассудна и опасна «коалиция желающих», — разъяснил Мема.

По его словам, Европа никогда не была так близка к ядерному конфликту. Он добавил, что противостояние на Украине выходит из-под контроля.

Стармер обратился к европейским лидерам из-за замороженных активов России

Ранее финский политик сообщил, что Евросоюз в целом находится в крайне плачевном состоянии из-за вымышленной «российской угрозы».