Так называемая «коалиция желающих» сменила тактику в борьбе против России и перешла от помощи Украине к попыткам давления на Россию совместно с США.

Об этом в субботу, 25 октября, сообщила британская газета The Telegraph.

— Это знаменует собой существенное изменение тактики коалиции, которая ранее была создана Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под руководством Европы для обеспечения соблюдения любого мирного соглашения, — говорится в материале.

По данным журналистов, премьер-министр Великобритании Кир Стармер попытался уговорить лидеров стран «коалиции» сменить приоритеты и хотя бы попытаться оказать давление на Москву с помощью формирования якобы миротворческих сил для поддержания условий любого мирного соглашения, передает РИА Новости.

1 октября председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз собирается поменять подход «от поэтапного усиления давления к жестким мерам» в отношении России. Она отметила, что с учетом нынешней политической обстановки давление на Москву является «разумным решением».