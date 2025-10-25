Зеленский выступил с призывом к Европе

Президент Украины Владимир Зеленский на заседании «коалиции желающих» призвал страны Европы передать Киеву системы ПВО Patriot до момента, пока республика не получит их от США. Об этом говорится в заявлении на сайте офиса украинского лидера.

Он сообщил, что Украина обсуждает с США вопрос покупки Patriot, однако предоставить сразу их не получится. Одна из причин кроется в том, что ряд стран Европы стоят в очередь на покупку, указал Зеленский.

В то же время политик заметил, что у европейских государств достаточное количество соответствующих систем, которые «стоят в режиме ожидания».

«Мы могли бы использовать их сейчас для защиты жизней, чтобы нам не надо было ждать своей очереди. И нам бы очень помогло, если бы мы смогли получить эти системы сейчас также из Европы, а затем заменить их позже, когда наступит наша очередь в соглашении с американцами», — заявил Зеленский.

В США заявили о нервной реакции Зеленского на новый план «коалиции желающих»

До этого он также заявлял, что Киев намерен купить 25 систем Patriot за счет российских активов. Отмечается, что Украина стоит в общей очереди поставок, но Вашингтон может изменить порядок получения вооружений.