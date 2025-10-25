В Таиланде объявлен годичный траур после смерти королевы-матери Сирикит

В Таиланде умерла королева-мать Сирикит. Она скончалась в пятницу вечером в возрасте 93 лет, сообщила королевская семья в официальном заявлении. В Таиланде объявлены похороны "с высочайшими королевскими почестями" и годичный траур.

Сирикит на своей родине почиталась как королева, хотя формально была матерью нынешнего короля Махи Вачиралонгкорна, сообщает немецкое информационное агентство DPA. Ее день рождения, 12 августа, и сегодня является официальным праздником. В этот день в Таиланде также отмечается День матери. В Бангкоке ее имя носят конференц-центр, парк и музей. В Таиланде также есть краб, желтая роза, ботанический сад и женский турнир по гольфу под названием "Королева Сирикит".

Долгое время король Пхумипон и его супруга Сирикит были одними из самых важных фигур международной аристократии. Фотографии Сикирит, дочери дипломата, часто украшали обложки по всему миру, а модные журналы отмечали ее как икону стиля. Vanity Fair однажды назвал ее "азиатской Джеки Кеннеди", а Paris Match - самой красивой королевой всех времен. В пятидесятые и шестидесятые годы она считалась воплощением азиатского изящества и элегантности. Она была замужем за Пхумипоном с апреля 1950 года, и вскоре после этого последовала официальная коронация. У пары было четверо детей, три дочери и сын, нынешний король Маха Вачиралонгкорн, родившийся в 1952 году.

Несмотря на проживание в Бангкоке, королевская особа очень любила посещать роскошные балы и была постоянной клиенткой парижских дворянских портных. В конце 60-х Сирикит попрощалась со светским образом жизни и вместо шикарных платьев стала носить тайский шелк. С королем они посвятили себя развитию своей страны и социальным проектам. За что заслужили большое уважение. В Таиланде они обеспечивали что-то вроде стабильности во времена многочисленных переворотов.

После инсульта в 2012 году Сирикит почти полностью пропала из поля зрения общественности. Ее фотографии в последние годы стали редкостью. На них она выглядела поседевшей и хрупкой, но все равно элегантной. В последний раз Сирикит, официально только мать короля, появлялась на публике в октябре 2016 года: она сопровождала похоронную процессию, во время которой умершего Пхумипона привозили из больницы в Большой дворец. Когда ее сын женился в четвертый раз в мае 2019 года и вскоре после этого была коронован, королевы не было на снимках. За несколько дней до этого Сирикит пришлось доставить в больницу, официально из-за лихорадки.

Со свадьбой Таиланд также получил новую королеву: Сутиду, бывшую стюардессу. Но если спросить тайцев об их королеве, ответ обычно будет таким: Сирикит.