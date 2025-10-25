Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Запад не устанет и не перестанет помогать Украине в конфликте с Россией.

Трансляция ее пресс-конференции по итогам встречи так называемой «коалиции желающих» велась на YouTube.

«Я считаю, что стратегия [президента России Владимира] Путина заключалась в том, чтобы ждать, пока мы в какой-то момент остановимся и сдадимся. Но, конечно, этого никогда не произойдет», — заявила Фредериксен.

По ее утверждению, якобы нет никаких признаков того, что Россия хочет мира. Москва якобы ведет «гибридную войну» против Запада, и «коалиция желающих» договорилась усилить давление на РФ, уточнила премьер Дании.

До этого президент РФ Владимир Путин выразил надежду на то, что невозможность нанесения стратегического поражения России осознают даже «самые упрямые тугодумы». По словам политика, попытки загнать Россию в международную изоляцию потерпели абсолютный крах.

Владимир Путин также заявлял, что стратегическая инициатива в зоне СВО полностью остается за ВС РФ. Вооруженные силы Украины, несмотря на попытки упорного сопротивления, отступают по всей линии боевого соприкосновения. Также президент заявил, что Россия должна достичь всех целей СВО.