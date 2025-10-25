Трамп заявил, что Россия хочет достичь урегулирования на Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что верит в желание руководства России достичь урегулирования украинского кризиса.
«Посмотрим, я думаю, что он (президент России Владимир Путин — RT.) хочет, чтобы это закончилось», — сказал политик журналистам.
Трамп утверждает, что введённые против России санкции являются очень сильными
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев выразил уверенность, что встреча Путина и Трампа состоится, однако позже.
Также он назвал три основных элемента для решения украинского конфликта.