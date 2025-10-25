Аэропорт Вильнюса закрыли

Международный аэропорт Вильнюса закрыт на прием и выпуск самолетов "из-за полетов неопознанных объектов". Об этом сообщил ТАСС источник в диспетчерской службе воздушной гавани.

© Википедия

"Аэропорт и диспетчерская зона закрыты из-за полетов неопознанных объектов", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что один из бортов, который следовал в литовскую столицу из Амстердама, был перенаправлен на посадку в аэропорт города Каунас.

Ориентировочным временем открытия вильнюсского аэропорта диспетчеры пока называют 23:00 по всемирному времени (02:00 мск воскресенья, 26 октября).