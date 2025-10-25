Трамп заявил, что введенные им против РФ санкции «очень сильные»

Глава Белого дома Дональд Трамп утверждает, что введённые им антироссийские санкции очень сильные. Такое мнение он выразил журналистам на борту самолёта по пути в Азию.

«Мы ввели очень значительные санкции против России, думаю, это очень сильные санкции», — сказал политик.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев между тем подчеркнул, что санкции никак не повлияют на экономику России.

Трамп выбирал между тремя вариантами санкций против России

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских, в свою очередь, в беседе с RT отметил, что новые санкции Запада против России станут ударом по экономике Европы.