Экс-аналитик ЦРУ оценил место возможного саммита России и США

Выбор Венгрии в качестве возможного места проведения российско-американского саммита является стратегическим ходом президента США Дональда Трампа.

Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью ТАСС.

«Думаю, это своего рода креативный стратегический ход Дональда Трампа, потому что фактически он выражает поддержку Орбану - одному из немногих здравомыслящих голосов в Европе, который признает: "Эй, нам стоит поговорить с Россией"», — оценил Джонсон.

По его мнению, это решение Трампа является пощечиной для премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Фридриха Мерца, а также для Польши и Румынии.

Ранее глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что российско-американский саммит состоится.