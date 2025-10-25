Трамп обсудит с Си Цзиньпином урегулирование конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что обсудит на встрече с китайским лидером Си Цзиньпином способы завершения конфликта на Украине. Глава Белого дома подчеркнул, что рассчитывает на содействие КНР в урегулировании кризиса, передает «Говорит Москва».

«Мы бы хотели, чтобы Китай нам помог с Россией. Мы ввели против России серьезные санкции. Я думаю, они будут иметь очень обязательную силу. Но я хотел бы, чтобы Китай нам помог», — сказал Трамп.

При этом он отметил, что верит в настрой Москвы на завершение конфликта.

Президент США в пятницу направился в Малайзию, где пройдет саммит АСЕАН. Переговоры Дональда Трампа и Си Цзиньпина должны состояться там 30 октября. После саммита президент США посетит Японию и Южную Корею.