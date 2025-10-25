Трамп заявил о планах обсудить с Си Цзиньпином украинский конфликт

Глава Белого дома Дональд Трамп намерен обсудить конфликт на Украине с председателем КНР Си Цзиньпином, рассчитывая на содействие Пекина в урегулировании ситуации. Об этом сообщили в Белом доме.

«Я бы хотел, чтобы Китай помог с Россией», — сказал Трамп на борту самолета по пути в Азию. Аудиотрансляцию его интервью вел Белый дом.

Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США также выразил надежду на содействие Пекина в процессе переговоров с Российской Федерацией. Кроме того, он заявил о своей уверенности в стремлении российского руководства к разрешению ситуации вокруг Украины.

Трамп отправился в турне по странам Азии 24 октября, в рамках которого посетит Малайзию, Японию и Южную Корею. Об этом сообщала официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. Она отметила, что в ходе поездки глава американского государства примет участие в саммите Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Отмечается, что 30 октября американский лидер проведет переговоры с Си Цзиньпинем в Южной Корее. Помимо украинского конфликта стороны собираются обсудить закупки российской нефти со стороны КНР.