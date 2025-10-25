Трамп заявил, что готов встретиться с Ким Чен Ыном

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов к контактам и встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном в ходе азиатского турне.

«Я бы мог, если бы он пошёл на контакт... Если он хочет что-то сказать, я открыт к этому», — сказал журналистам глава Белого дома.

Ким Чен Ын ранее отметил, что Трамп оставил о себе «хорошие воспоминания».

В CNN при этом утверждают, что в США многие ставят под сомнение возможность встречи двух лидеров.