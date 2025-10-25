Le Monde: европейцы разбили надежды Зеленского

Европейские партнеры Украины в ходе саммита в Брюсселе неожиданно для Владимира Зеленского разрушили его ожидания относительно изъятия заблокированных российских активов, не достигнув консенсуса по данному вопросу, сообщает французское издание Le Monde.

В публикации указывается, что приглашённый на саммит Зеленский сохранял надежду на положительное решение по вопросу конфискации активов вплоть до второй половины дня.

Однако, как отмечает издание, Бельгия выступила против такого сценария, опасаясь возможных последствий подобного шага.

Сам Зеленский в ходе саммита не смог чётко сформулировать, чем именно партнёры могут помочь Украине, что оставило Брюссель в состоянии неопределённости, и ему оставалось лишь поддержать заявление ЕС о принятии очередного пакета антироссийских ограничительных мер.

Автор материала констатирует, что европейские государства полностью исчерпали возможные формы поддержки киевского режима, несмотря на дискуссии вокруг заблокированных средств России и введение девятнадцатого пакета санкций. Ситуацию усугубляет тот факт, что США дистанцировались от оказания помощи Украине, переложив всю ответственность за это на европейские государства.

Автор признаёт, что существующих решений, способных помочь Киеву, остаётся крайне мало, а у государств-членов, начиная с Франции, и у самого Евросоюза в целом более не остаётся доступных ресурсов.

В четверг страны Евросоюза в рамках саммита не смогли согласовать предложение Европейской комиссии об использовании российских активов для нужд Киева. Согласно письменным итогам встречи, вопрос о вариантах финансовой поддержки Украины решено рассмотреть на следующем заседании.

После начала специальной военной операции на Украине ЕС и государства G7 заблокировали приблизительно половину золотовалютных резервов РФ на сумму около 300 миллиардов евро. Из них более 200 миллиардов евро размещены в Евросоюзе, преимущественно на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших мировых расчетно-клиринговых систем. Европейская комиссия информировала, что с января по сентябрь 2025 года ЕС перечислил Украине 14 миллиардов евро, полученных от доходов с заблокированных российских активов.

В качестве ответной меры на заморозку активов Россия ввела собственные ограничительные меры: средства иностранных инвесторов из недружественных государств и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Их вывод возможен исключительно по решению специальной правительственной комиссии.