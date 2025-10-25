Лидер французской политической силы «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Бельгия отказалась поддержать план Европейского союза по изъятию российских активов в пользу Украины в связи с осознанием потенциальных рисков и негативных последствий. Соответствующее заявление он разместил на своей странице в социальной сети X.

По его словам, на территории Бельгии зарегистрирована компания, осуществляющая управление заблокированными российскими активами. Политик подчеркнул, что в случае согласия на данную меру страна действовала бы в нарушение правовых норм и первой столкнулась бы с серьезными негативными последствиями.

В Бельгии оценили ответ РФ на возможную конфискацию активов

Филиппо также охарактеризовал провал данной инициативы как ощутимый удар по репутации председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен.

Ранее экономист Филип Пилкингтон констатировал, что западные страны технически не способны осуществить конфискацию замороженных российских активов. До этого премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отмечал, что среди государств-членов Евросоюза, поддерживающих идею изъятия замороженных российских средств для передачи Украине, не наблюдается единодушного энтузиазма.