Депутат болгарского парламента, лидер партии «Величие» Ивелин Михайлов заявил, что украинские олигархи продали страну Западу. Об этом сообщает ТАСС.

По словам политика, Украина не сможет оправиться от того, что ее территорию использовали как плацдарм для ведения войны с Россией. При этом президент Украины Владимир Зеленский «ничего не решает».

«Они (олигархи. — «Газета.Ru») просто выбрали Украину в качестве места для ведения войны. Украинским олигархам заплатили, чтобы война могла вестись именно на этой территории <...> Украина не оправится. Люди, которые оттуда уехали, не вернутся: они уже обосновались где-то еще. Когда они вернутся, они увидят тот ад, который там создали», — пояснил Михайлов.

