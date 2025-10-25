Британский политик Фарадж заявил, что Путин выставил Трампа дураком

По информации агентства Bloomberg, британский политик Найджел Фарадж, возглавляющий правую партию Reform UK, заявил в своем интервью, что американский президент Дональд Трамп считает, будто его российский коллега Владимир Путин позволил себе пренебрежительное отношение к нему.

Британский политик отметил, что пятнадцать лет назад он, возможно, высоко оценивал Путина как политическую фигуру, но не как личность.

Дмитриев: встреча президентов Путина и Трампа состоится

Фарадж добавил, что изначально питал надежды на быстрое урегулирование украинского конфликта благодаря посредничеству Трампа, но констатировал, что подобное развитие событий очевидно не произойдет.

Ранее политик призывал обе стороны украинского противостояния проявить готовность к взаимным уступкам для достижения мирных договоренностей.