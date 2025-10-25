Британское издание The Telegraph сообщает о переходе так называемой «коалиции желающих» от оказания поддержки Украине к попыткам скоординированного с США давления на Россию, что свидетельствует об эволюции тактики противостояния с Москвой.

В материале утверждается, что это знаменует существенную трансформацию подходов коалиции, первоначально созданной Великобританией и Францией для планирования военного развертывания под европейским руководством с целью обеспечения выполнения потенциальных мирных договорённостей.

Издание указывает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер предпринял попытку убедить лидеров стран «коалиции желающих» пересмотреть приоритеты и рассмотреть вариант давления на Россию через создание формально миротворческих сил для контроля за соблюдением условий любого будущего мирного соглашения.

Состав «коалиции желающих» может пополниться новыми странами

Очередная встреча упомянутой коалиции состоялась в пятницу в Лондоне в гибридном формате. По имеющимся сведениям, лично в британскую столицу прибыли Владимир Зеленский, премьер-министр Дании Метте Фредериксен, премьер-министр Нидерландов Дик Схоф и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте. Еще двадцать руководителей государств и правительств присоединились к дискуссии посредством видео-конференц-связи.

Ранее МИД России заявлял о категорической неприемлемости любых сценариев размещения войск стран-членов НАТО на территории Украины, предупреждая о риске резкой эскалации. В ведомстве охарактеризовали звучащие в Великобритании и других европейских государствах заявления о возможной отправке контингента как подстрекательство к продолжению вооруженного противостояния.