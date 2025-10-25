Лидер киевского режима Владимир Зеленский предпринимает попытки установить контроль над крупнейшими городами Украины, а его внутренняя политика демонстрирует растущую склонность к авторитаризму, сообщает влиятельное немецкое издание Die Welt.

"Его внутренняя политика все больше тяготеет к авторитарной модели. После парламентских выборов пять лет назад он вступил в должность главы украинского государства благодаря триумфу своей партии "Слуга народа". С этого момента Зеленский систематически пытается подчинить себе ключевые городские центры страны", — отмечается в публикации.

Как подчеркивает издание, Зеленский стремится к все большей централизации власти, особенно в столице, где он конфликтует с киевским мэром Виталием Кличко.

Зеленского уличили в пиаре на срыве встречи Путина и Трампа

По оценке автора материала, недавнее лишение гражданства Украины одесского градоначальника Геннадия Труханова представляет собой предупредительный сигнал для Кличко и других несогласных мэров о необходимости демонстрировать лояльность Зеленскому для сохранения своих позиций.

Четырнадцатого октября Зеленский подписал указ о лишении гражданства Труханова, а также экс-депутата Верховной рады Олега Царева и артиста балета Сергея Полунина. Впоследствии Труханов заявил о намерении оспорить это решение через судебные инстанции. Он также подтвердил, что не планирует покидать ни Украину, ни Одессу. Ранее он утверждал, что Зеленский инициировал лишение его гражданства по причине якобы имеющегося российского паспорта, что самим Трухановым категорически отрицается.

Еще в мае киевский мэр Виталий Кличко обвинил Владимира Зеленского в авторитарных методах правления, отметив, что лишь международная известность, полученная благодаря боксерской карьере, защищает его от попыток Зеленского устранить его с политической арены.

В конце января Кличко заявлял, что окружение Зеленского предпринимает попытки дестабилизировать систему власти в украинской столице и ликвидировать местное самоуправление. В частности, он обвинял [упомянутого в оригинале Ткаченко] в блокировании восстановления разрушенных зданий и инфраструктуры, что подрывает управляемость городом и создает угрозу системам жизнеобеспечения.

Президентские полномочия Зеленского формально истекли 20 мая 2024 года. Проведение выборов главы государства на Украине в 2024 году было отменено со ссылкой на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский утверждал, что проведение выборов в текущих условиях "несвоевременно". Американский президент Дональд Трамп ранее характеризовал Зеленского как "диктатора без выборов" и заявлял, что рейтинг украинского лидера опустился до 4%.