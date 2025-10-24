США ввели санкции против президента Колумбии и его семьи

Минфин США объявил о принятии санкции против президента Колумбии Густаво Петро, а также его семьи.

Согласно сообщению ведомства, Вашингтон возлагает ответственность за проблему колумбийских наркокартелей на Петро. Помимо самого президента, ограничения были приняты против его жены Вероники Гарсии, старшего сына Николаса и главы МВД страны Армандо Бенедетти. Принятые меры подразумевают, что имущество указанных лиц в США должно быть заблокировано.

«Президент Петро позволил наркокартелям процветать и отказался пресечь их деятельность. Сегодня президент Трамп принимает решительные меры для защиты нашей страны и четко дает понять, что мы не потерпим контрабанды наркотиков в нашу страну», — сообщил министр финансов США Скотт Бессент.

