Президента Румынии освистали из-за поддержки Украины

Президента Румынии Никушора Дана встретили свистом возле здания Национального театра в Яссах. Собравшиеся выразили свое недовольство позицией главы государства по вопросу поддержки Украины, пояснили местные журналисты.

«Десятки людей освистали его [Никушора Дана], когда он прибыл к Национальному театру. Выход из машины был встречен криками протестующих „Позор!“, „Предатель!“ и „Уезжай на Украину!“», — передает румынское издание Spotmedia.

В ответ на возгласы толпы Дан жестом поприветствовал присутствующих. Затем президент направился в здание театра.