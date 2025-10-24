Бельгийский премьер Барт де Вевер отреагировал на критику издания Politico, авторы которого позволили себе резкое высказывание в адрес европейского политика, сообщает РИА Новости.Барт де Вевер: "Издание назвало меня плохим мальчиком. Я? Плохой мальчик? Можете себе такое представить?"

Речь идет о материале издания Politico, в котором досталось не только де Вевер, но и Роберту Фицо, Виктору Орбану и Фридриху Мерцу. Их назвали «плохими мальчиками», способными сорвать саммит ЕС, на котором, к слову, в прошедший четверг обсуждался вопрос российских активов.

Куда могут пойти замороженные российские активыЕС может использовать российские средства, оказавшиеся в руках Европы и США, в пользу Украины. Во всяком случае, газета Guardian отмечает, что на российские деньги приобретут шведское оружие для Киева.

В материале британской газеты говорится: "Украина может купить до 150 истребителей Gripen у Швеции, оплатив их за счет замороженных российских активов в соответствии с соглашением, согласованным в среду".

И на это есть основания, так как премьер Швеции Ульф Кристерссон и Зеленский в прошедшую среду успели подписать письмо о намерениях, которые позволят продать Киеву те же истребители, правда, только через три года, если верить шведскому премьеру.

Reuters сообщает о том, что Украина буквально требует от ЕС позволить Киеву распоряжаться российскими замороженными средствами. В публикации говорится: "Высокопоставленный чиновник администрации президента Украины Владимира Зеленского подробно изложил позицию Киева, заявив агентству, что Украине нужны средства до конца года и возможность самостоятельно определять, как их потратить".

Для ЕС торговля с Украиной выгодна, пусть и на российские средства, ведь в этом случае Европа поддержит собственную оборонную промышленность.

При этом, практически никто в ЕС не думает о том, насколько дорогим удовольствием для самой Европы окажется такая помощь Украине на российские средства. Немецкое издание Frankfurter Rundschan передает: "За так называемыми “репарационными облигациями” скрывается сложная схема, которая в итоге может дорого обойтись немецким налогоплательщикам". Как всегда, об обычных европейских гражданах никто не подумал, а «военный банкет» на Украине будет продолжаться в том числе и за счет повышения налогов. Будут ли европейцы такое терпеть? Покажет время.