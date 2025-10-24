На Западе высмеяли встречу Зеленского и Карла III

Ирландский журналист Чей Боуз высмеял визит Владимира Зеленского в Великобританию для встречи с королем Карлом III. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на соцсети Боуза.

По мнению Боуза, встреча Зеленского и Карла III выглядит нелепо. Кроме того, он также назвал политиков «мошенниками», а их встречу «костюмированным парадом».

«Двое неизбранных мошенников были замечены в Лондоне на костюмированном параде. Оба живут в домах, оплаченных награбленными деньгами. Оба следуют чужому сценарию. Им обоим плевать на людей, финансирующих их роскошный образ жизни», — заявил он.

Ранее Боуз заявил, что Украина «медленно умирает».