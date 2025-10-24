Макрон прокомментировал антироссийские санкции США

Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал новые санкции США в отношении России. Об этом сообщает Le Figaro.

Во время пресс-конференции по итогам заседания Европейского совета в Брюсселе Макрон заявил, что новые американские санкции могут «нанести массированный удар» против российского военного сектора. Он также добавил, что теперь ограничения начали «двигаться в правильном направлении», а введение таких санкций станет «поворотным моментом».

«Это настоящий поворотный момент, который в сочетании с санкциями, которые мы только что приняли, и давлением, которое было оказано на ряд других субъектов, окажет свое воздействие», — заявил Макрон.

Ранее стало известно, что на смену позиции президента США Дональда Трампа по России повлиял госсекретарь страны Марко Рубио.