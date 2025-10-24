Зеленский показал Стармеру украинский дрон-перехватчик Octopus

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером показал ему отечественный дрон-перехватчик Octopus, который собираются производить в Британии для дальнейшего тестирования на Украине.

Об этом он рассказал в своем Telegram-канале.

«Договоренность предусматривает производство первой партии», — добавил украинский лидер.

Кроме того, в ходе визита Стармер и Зеленский обсудили развитие оборонного сотрудничества и пути усиления давления на Москву.