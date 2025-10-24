Фон дер Ляйен резко высказалась о России

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала усилить давление на Россию. Об этом она написала в соцсети X.

По итогам встречи «коалиции желающих» фон дер Ляйен написала, что на Россию нужно оказывать большее давление. По ее мнению, это может вынудить Кремль пойти на переговоры по Украине. Она также добавила, что особенную эффективность могут показать «скоординированные санкции».

«Давление остается единственным языком, который понимает Россия, и скоординированные санкции с нашими союзниками и друзьями имеют ключевое значение для того, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров», — заявила она.

Кроме того, глава Еврокомиссии добавила, что на встрече обсуждалась энергетическая поддержка Украины, а также перспективы дальнейшего укрепления ее противовоздушной обороны.

