Визит на сайт налоговой шокировал Брижит Макрон

Анонс документального фильма телеканала BFMTV, который выйдет в эфир в ближайшее воскресенье, вызвал во Франции новую волну разговоров о персоне супруги президента Франции Эмманюэля Макрона Брижит.

Уже несколько лет, напомним, Брижит Макрон пытается доказать, что является женщиной с рождения, и никогда не была мужчиной, как утверждают сторонники активно распространяемой теории заговора.

Президентская чета даже подавала несколько судебных исков о клевете, в том числе и на американскую активистку-блогера Кэндис Оуэнс. Помимо этого, желая положить конец нападкам, госпожа Макрон намерена доказать свою биологическую идентичность в суде. В скором времени она должна пройти генетический тест, чтобы подтвердить, что у нее действительно есть женские хромосомы.

Еще неизвестно, будет ли этого шага достаточно, чтобы заставить замолчать самых яростных теоретиков заговора. В июле 2025 года Амандин Рой и Наташа Рей, которые стояли за распространением этих обвинений в 2017 году, были наконец оправданы по апелляции, будучи осужденными судом первой инстанции.

Выснилось, кем могла быть Брижит Макрон до "трансформации"

В документальном фильме BFMTV, как следует из анонса, глава администрации первой леди Тристан Боме вспомнила удивительный эпизод сентября 2024 года.

"Как и многие французы, госпожа Макрон ознакомилась со своим налогом на веб-сайте impots.gouv.fr. Она входит в систему и видит, что там написано не Брижит Макрон, а Жан-Мишель, о чем тут же сказала мне. В этот момент она была полностью шокирована", - сказала Боне. "Тогда я сама вошла на сайт, это имя появилось снова, - продолжила она. - Это часть, зарезервированная для вашей идентичности, поэтому это невозможно изменить, поэтому никакое классическое внешнее вмешательство не должно быть возможным".

В Елисейском дворце сразу же отнеслись к ситуации очень серьезно. Брижит Макрон подала очередную жалобу, и, согласно документальному фильму, в рамках расследования могут быть установлены два человека, причастных к этому скандальному эпизоду.