Президенту США Дональду Трампу следует «избавиться от подхалимов» ради урегулирования конфликта на Украине. Об этом у себя на странице в X заявил полковник в отставке, бывший советник главы Минобороны Соединенных Штатов Дуглас Макгрегор.

По его словам, круг общения Трампа «создает много шума о крупных сделках и громких победах».

«Что касается Украины и Венесуэлы, Трампу нужно избавиться от подхалимов. Настоящие военные профессионалы говорили бы ему суровую правду», — написал Макгрегор.

Напомним, что 16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого договорились о встрече в Будапеште. При этом позже американский глава отменил ее, но заявил, что собирается провести ее в будущем. В среду, 22 октября, Минфин США включил «Роснефть», «Лукойл» и 34 дочерних структуры этих компаний в новый пакет санкций. Путин, комментируя новые ограничения, заявил, что такими действиями Вашингтон наносит ущерб российско-американским отношениям.