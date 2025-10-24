Зеленский нарушил важное правило этикета во время встречи с Карлом III

Президент Украины Владимир Зеленский нарушил королевский этикет на встрече с монархом Великобритании Карлом III в Лондоне — он повернулся к монарху спиной. Причем украинский глава в своем telegram-канале разместил серию фотографий, на одной из которых и можно четко наблюдать нарушение этикета.

На фото видно, что Зеленский стоит спереди Карла III, повернувшись к нему спиной. Это противоречит традиционным правилам общения с британским монархом. Сама встреча прошла 24 октября 2025 года. В подписанном сообщении Зеленский выразил монарху благодарность, особо подчеркнув поддержку Украины со стороны Великобритании.

При этом еще в 2009 году в Великобритании частично отменили давнюю традицию — не поворачиваться к монаршей особе спиной. Об этом тогда The Daily Telegraph. Решение об этом было принято из соображений безопасности. На днях схожую с ошибкой Зеленского совершил и Дональд Трамп.