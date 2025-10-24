Саркози стал дедом в тюрьме

Николя Саркози стал дедом, пока находится в тюрьме
Бывший президент Франции Николя Саркози стал дедом, пока сам находится в тюрьме. Об этом сообщает Le Parisien.
Ребенок родился у младшего сына Саркози Луи и его супруги Натали. Мальчика назвали в честь деда — Силла Николя.
«Пусть он вырастет, как его тезка, сильным и мудрым», — написал Луи Саркози в социальных сетях.
Напомним, что ранее Николя Саркози был приговорен к пяти годам тюрьмы по обвинению в коррупции и незаконном финансировании избирательной кампании. Позже стало известно, что он будет отбывать свой срок в одиночной камере.