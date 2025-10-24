Раскрыта обида Трампа на Путина

Президент США Дональд Трамп считает, что лидер России Владимир Путин «выставил его дураком». Об этом в интервью Bloomberg заявил лидер правой партии Великобритании Reform UK Найджел Фарадж.

У него спросили, почему Трамп не оказал на Путина «большего давления».

«Он оказывает огромное давление. Думаю, Трамп считает, что Путин выставил его дураком», — ответил Фарадж, добавив, что надеялся, что усилия американского главы помогут РФ и Украине достичь компромисса.

Однако, по его мнению, этого не произойдет, поскольку «российский лидер — очень плохой парень».

Также Фарадж ответил на вопрос о «слишком мягком» отношении Reform UK к России. Он назвал данное мнение абсурдом. Фарадж отметил, что 15 лет назад мог говорить о восхищении Путиным как политиком, но не «как человеком».

Напомним, что 16 октября Трамп и Путин провели телефонный разговор, во время которого договорились о встрече в Будапеште. При этом позже американский глава отменил ее, посчитав «это неправильным». Путин же выразил мнение, что встреча перенесена, а не отменена. Он подчеркнул, что было бы ошибкой устраивать встречу без должной подготовки.