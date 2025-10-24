Супруги спустя шесть лет случайно узнали, что они брат и сестра

Супружеская пара на Тайване, прожившая вместе почти шесть лет, неожиданно выяснила, что между ними существует кровное родство, пишет ETtoday.

Муж, проверяя регистрацию по месту жительства несколько дней назад, обнаружил, что его бабушка по материнской линии и бабушка его жены когда-то были сводными братом и сестрой. Таким образом, супруги оказались двоюродными братом и сестрой — то есть «родственниками шестой степени по боковой линии».

Сообщается, что пара официально зарегистрировала брак 31 октября 2018 года и все это время жили вместе, не подозревая о семейной связи. Новость о родстве стала для них шоком. Согласно пункту 1 части 2 статьи 983 Гражданского кодекса Тайваня, браки между родственниками до шестой степени родства строго запрещены, а такие союзы считаются юридически ничтожными с момента заключения.

После того как обстоятельства выяснились, муж обратился в суд, потребовав признать, что их брак не имеет юридической силы. По его словам, он был удивлен открывшейся правдой и не хотел нарушать закон, поэтому решил официально аннулировать брак. Жена с иском согласилась и не стала оспаривать заявление.