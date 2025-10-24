В Германии планируют выставить на продажу мобильные бомбоубежища

В Германии впервые представили мобильный бункер, который в скором времени появится в сети строительных магазинов. Об этом пишет газета Bild.

© Газета.Ru

Как отмечается, в последние месяцы в Германии вырос спрос на частные бомбоубежища, что стимулировало розничную торговлю к разработке соответствующих решений. Прототип бункера был создан компаниями BSSD Defence и Veloform. Пока он находится на производственной линии в Саксонии-Анхальт, но уже скоро его планируют начать продавать через популярную сеть магазинов строительных материалов.

Модуль выполнен в виде гаражного бокса площадью 16 кв. м и высотой 2,80 м, со стенами толщиной 20 см. Внутри оборудованы: туалет, душ, небольшая кухня, четыре раскладных кровати и большой экран, имитирующий окно с пейзажем.

По информации BSSD Defence, в бункере можно находиться без выхода наружу примерно неделю. Он способен выдерживать удары беспилотников и при наличии специальной защиты — даже ракет калибром 107 мм. Разработчики уверяют, что при погружении в землю он сможет защитить от последствий ядерного взрыва, если его эпицентр находится не ближе 20 км.

Как сообщается, стоимость полного комплекта модуля составляет около €150 тыс. Производство занимает примерно 70 дней.