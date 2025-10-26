Приток беженцев с Украины в Чехию вырос более чем вдвое

Приток беженцев с Украины за два месяца вырос более чем в два раза. Об этом сообщило издание Novinky со ссылкой на пресс-секретаря МВД республики Гану Мала.

Представитель ведомства уточнила, что до начала сентября власти Чехии выдавали для украинских беженцев примерно 1,5 тысячи разрешений на временную защиту. Через два месяца этот показатель увеличился до 3,1 тысячи, отметила Мала.

"Главная причина столь значительного роста выданных разрешений заключается в том, что молодые украинцы в возрасте от 18 до 22 лет теперь могут беспрепятственно покидать свою страну на основании постановления правительства Украины от 28 августа", - сказала пресс-секретарь МВД Чехии.

7 октября издание Delfi сообщило, что доля мужчин призывного возраста в общем потоке беженцев с Украины в Эстонию в 2025 году выросла в сравнении с долей женщин и детей. По данным на 31 мая 2025 года, временную помощь на территории республики получили 34 тысячи украинцев, среди которых 7,5 тысячи мужчин призывного возраста. При этом, согласно статистике МВД Эстонии, в 2025 году в прибалтийскую республику прибыли 5,7 тысячи беженцев с Украины, 4,5 тысячи из которых — мужчины в возрасте от 18 до 60 лет.