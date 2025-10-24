В Британии освистали Камалу Харрис

Бывший вице-президент Соединенных Штатов Камала Харрис столкнулась с неодобрительной реакцией в Лондоне во время презентации своих мемуаров «107 дней».

© Газета.Ru

Об этом сообщает американский журнал Newsweek.

«Трое протестующих прервали бывшего вице-президента, освистав ее на тему Палестины, в течение нескольких минут после того, как она вышла на сцену в центре Саутбэнк в четверг вечером», — говорится в публикации.

Спустя некоторое время после появления Харрис на сцене один из присутствующих поднял плакат с надписью «Харрис, на твоих руках кровь». Вскоре после этого другой мужчина встал и начал выкрикивать обвинения в адрес Харрис. Третий протестующий попытался развернуть плакат, однако был задержан службой безопасности.

Помимо этого, на мероприятие, посвященное продвижению книги, прибыла группа из пятнадцати человек, державших в руках палестинские флаги и плакат с надписью «Пособники геноцида — военные преступники». Находясь у входа в здание, демонстранты скандировали «Камале Харрис здесь не рады».

Сама Харрис заявила, что понимает «эмоции и чувства, вызванные событиями, происходящими в Газе».