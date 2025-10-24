Охрана Лувра прокомментировала ограбление

Анонимная сотрудница охраны Лувра прокомментировала недавнее ограбление музея, ущерб от которого оценивается в 88 миллионов евро. Об этом сообщают «Аргументы и Факты» со ссылкой на RTL.

По словам сотрудницы службы безопасности, охранники Лувра помешали грабителям вынести все, что те планировали. Она рассказала, что грабители проникли в музей во время часа пик, но охрана заметила необычный шум. Чтобы избежать жертв среди посетителей, охранники сначала организовали их эвакуацию, и только после этого вызвали подкрепление. В результате грабителям пришлось бежать, оставив часть добычи на месте.

«Они не взяли все, что хотели. Так что это могло быть хуже», — рассказала она.

Ранее в СМИ появились кадры побега грабителей из Лувра.