Трамп: буду координировать решения с Конгрессом, только "когда труп Мадуро будет в руках США"

Президент США Дональд Трамп начнет координировать свои действия по борьбе с наркотрафиком у берегов Венесуэлы с Конгрессом, когда «труп главы республики Николаса Мадуро будет в руках Соединенных Штатов». Об этом сообщает Semafor со ссылкой на источники.

По данным портала, в настоящее время администрация Трампа не координирует с Конгрессом действия в отношении Венесуэлы и не намерена это делать. Близкий к Белому дому чиновник заявил, что американский глава начнет согласовывать свои решения с законодательным органом только «когда труп Мадуро будет в руках США».

Отмечается, что республиканцы в Конгрессе в основном поддерживают действия Трампа в ситуации вокруг Венесуэлы, хотя официального разрешения от Конгресса на это нет. В частности, сенатор Кевин Крамер указал, что «на основании исторических прецедентов у администрации есть законные полномочия для таких действий».

Напомним, что Вашингтон обвиняет власти Венесуэлы в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере девять скоростных лодки с людьми, которых голословно обвиняли в перевозке наркотиков.